SPARANISE – E’ stato ritrovato privo di vita, ieri, D.F.P. 73 anni, all’interno della sua abitazione in via Kennedy a Sparanise. A farne la tragica scoperta, un parente che lo attendeva per il pranzo domenicale. L’uomo era seduto su una sedia, colpito probabilmente da un malore improvviso. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che accertarne la morte.