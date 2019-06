DRAGONI – Pietro Pascarella, 69 anni, è stato ritrovato morto in un terreno agricolo alle spalle del campo sportivo di Dragoni. L’uomo, di Baia e Latina, potrebbe essere deceduto per un malore legato al caldo. La tragedia si è consumata intorno alle 15. Quando i medici sono arrivati sul posto, per il 69enne non c’era nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.