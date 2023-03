Truffa, corruzione e abuso d’ufficio al Dipartimento Asl di Carrizzone. I processi traslocano a S. Maria C.V.

Su richiesta degli avvocati difensori.

AVERSA/CASERTA “Traslocano” al tribunale di Santa Maria Capua Vetere tre dei quattro procedimenti, per

circa 60 imputati, nati dall’indagine dei carabinieri del Nas e della Procura di Napoli Nord sui presunti casi di malaffare e cattiva gestione del Dipartimento di Salute Mentale (Dsm) dell’Asl di Caserta, che vede al centro delle accuse in tutti i

procedimenti l’ex direttore del Dsm Luigi Carrizzone; tra gli imputati anche l’attuale presidente del Consiglio regionale

della Campania Gennaro Oliviero, che risponde di traffico illecito di influenze, per essere intervenuto, da componente

della commissione regionale sanità, presso l’ex direttore dell’Asl di Caserta Mario De Biasio (anch’egli imputato) per prorogare l’incarico a Carizzone, ottenendo da quest’ultimo un pranzo in un ristorante a Lusciano. A disporre il “trasloco” è stato il giudice per l’udienza preliminare di Napoli Nord Daniele Grunieri, davanti al quale erano confluiti i quattro fascicoli nati dalla stessa indagine. Grunieri si è dichiarato incompetente per tre dei quattro procedimenti, in particolare per quello principale con trentatré imputati tra cui Oliviero, in cui la Procura ipotizzava un giro di appalti indetti dal Dsm guidato da Carrizzone e finiti a ditte compiacenti in cambio di soldi e altri regali; gli altri due procedimenti che andranno a Santa Maria Capua Vetere riguardano i casi di assenteismo al Dipartimento di Salute Mentale di Aversa e i falsi relativi alle attestazioni di partecipazione da parte di alcuni infermieri e addetti amministrativi del Dsm a diversi progetti, con il pagamento di somme di danaro per le ore extra lavorate e danno

confronti dell’Asl. Ad Aversa il gup ha invece trattenuto il procedimento con il minor numero di imputati, relativo adepisodi di corruzione in atti giudiziari, in cui a Carrizzone è contestata l’emissione di perizie false, poi usate inprocedimenti penale, dietro il pagamento di compensi.

A chiedere lo spostamento dei procedimenti sono stati gli avvocati difensori degli imputati, a partire da Raffaele Costanzo e Giovanni Cantelli che rappresentano in giudizio Luigi Carizzone. Questo perché, se è vero che in maniera a dir poco anomala la sede del Dipartimento di Salute Mentale si trova ad Aversa e non nel capoluogo di provincia, dove insistono gli altri dipartimenti, è anche vero che le decisioni, gli atti amministrativi che hanno creato, secondo il teorema accusatorio, tanti episodi di corruzione, di truffa ecc., sono stati confezionati e formalizzati nella sede centrale dell’Asl, a Caserta, ricadente all’interno del perimetro di competenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.