Truffa sull’assicurazione online. Rischio processo per tre

MARCIANISE – Il pubblico ministero Giacomo Urbano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha notificato tre avvisi di conclusione delle indagini ad altrettante persone residenti a Marcianise, Recale e Capodrise. I tre avrebbero venduto online delle polizze assicurative Rc. Dopo aver ricevuto 296 euro, con bonifico inviato tramite Postepay per assicurare una Ford Focus, secondo l’accusa, sarebbero spariti senza mai consegnare la polizza al cliente che ha sporto denuncia. Per loro comuncia il processo per truffa.