Truffe alle assicurazioni con falsi incidenti stradali: 8 condanne

CAPUA – Sono 8 le condanne pronunciate dal giudice Alessandro De Santis nei confronti degli imputati accusati di truffa ai danni delle assicurazioni auto.

Il giudice ha inflitto 1 anno per Vincenzo Capobianco, 22enne di Santa Maria Capua Vetere; 2 anni e due mesi per Alessio Fusco, 22enne di Capua; 1 anno e 6 mesi per Crescenzo Bello, 43enne di Sant’Arpino; 1 anno e 6 mesi per Pasquale Caserta, 22enne di Capua; 1 anno e 6 mesi per Giuseppe Monte, 26enne di Grazzanise; 1 anno e 6 mesi per David Lazlo Suciu; 2 anni per Alberto Grimaldi, 22enne di Capua; 2 anni per Carlo Cantelli, 56enne di Casal di Principe. Per tutti tratte che per Fusco, Grimaldi e Cantelli, il giudice ha disposto la sospensione della pena.