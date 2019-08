“Tua moglie se la fa con il mio maritino!” Rissa tra una 20enne e una 40enne per l’imprenditore malandrino

MADDALONI (red.cro.) – Quando l’amore ci va di mezzo, non c’è gentil sesso che tenga. Almeno questo pare si possa apprendere come morale dopo quello successo l’altro giorno a Santa Maria a Vico. Una ragazza poco più che 20enne e una donna 40enne si sono offese in mezzo alla strada, arrivando alle minacce e agli spintoni poco dopo. La 40enne è una donna piacente di Santa Maria a Vico, la ragazza è una maddalonese doc, colpita nell’orgoglio.

Infatti, la signora che potremmo definire una milf, o una cougar, avrebbe rubato l’amore della giovane. Un imprenditore della valle di Suessola, sposato e con figli con la 20enne. Forse amante dell’esperienza, del vintage o forse perché contattato dalla donna piacente, sarebbe finito tra le braccia (diciamo così) della 40enne, a casa della stessa. Proprio mentre il marito era a lavoro fuori. Un cliché.

La rissa del weekend scorso sarebbe scappato perché la 20enne, ferita nell’animo, avrebbe chiamato il marito della sfidante in amore e gli avrebbe roiferito il tutto. L’uomo sembrerebbe pronto a lasciare la sua caliente mogliettina.