Turco denuncia quattro procuratori che avevano mandato degli screenshot contro la Volalto

CASERTA – Una nuova denuncia, in sede penale, è stata presentata dal presidente della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, Nicola Turco, stavolta nei confronti di quattro procuratori: scrivevano ad altri procuratori con l’obiettivo di non far arrivare nuove atlete al club casertano. Adesso, dopo il deposito della denuncia, toccherà agli inquirenti indagare in tale direzione e verificare i telefonini dei procuratori coinvolti. Agli inquirenti anche il compito di fare luce, così come contenuto nella denuncia, sui motivi che hanno spinto questi procuratori a tentare di far ritirare la Volalto dal campionato di A1.