TUTTE LE FOTO. CASERTA È UN DISASTRO. Ennesimo ferito in strada per i marciapiedi distrutti. Così Carlo Marino ha un incarico già “apparecchiato” per il risarcimento 11 Gennaio 2023 - 10:21

Il fatto avvenuto stamattina, intorno alle ore 9:00, mostra chiaramente le caratteristiche peggiori di questa città. Non solo una condizione disastrata dei marciapiedi, che ha provocato il ferimento dell’uomo, ma anche ritardi importanti da parte dei soccorsi, provenienti da Santa Maria Capua Vetere perché – hanno fatto sapere dal 118 – a Caserta non c’era un’ambulanza CASERTA – L’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle ore 9, su via Ricciardi, nel centro di Caserta, non distante dal mercato ortofrutticolo coperto, contiene tutte le caratteristiche che rendono la città di Caserta e questa provincia un luogo praticamente invivibile. Un uomo di circa 60 anni, residente in zona, è rimasto ferito a seguito di una caduta mentre si trovava su via Ricciardi. Secondo quanto testimoniato dai presenti e dalla stessa vittima dell’incidente, questo sarebbe dovuto al marciapiede sconnesso, che ha fatto perdere l’equilibrio all’uomo, non più giovanissimo. Col viso insanguinato, ha dovuto aspettare oltre 30 minuti l’arrivo di un’ambulanza, proveniente non da Caserta, che era sprovvista, bensì da Santa Maria Capua Vetere. Questo episodio dimostrazione del fatto che la gestione del 118 dell’ASL di Caserta ha dei problemi gravi, come da anni raccontiamo su CasertaCE, poiché nessuna ambulanza della zona del Capoluogo, la città più grande della provincia, con 80.000 abitanti, è riuscita ad arrivare sul luogo dell’incidente. episodio dimostrazione del fatto che, come da anni raccontiamo su CasertaCE, poiché nessuna ambulanza della zona del Capoluogo, la città più grande della provincia, con 80.000 abitanti, è riuscita ad arrivare sul luogo dell’incidente. Ritardi nei soccorsi e condizioni stradale pessima, quindi. Due marchi di fabbrica della città di Caserta e dell’azienda sanitaria locale. Siamo certi che questo incidente diventerà l’ennesimo caso di richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’amministrazione comunale del Capoluogo. Il totale disinteresse mostrato dalla giunta guidata dal sindaco Carlo Marino e dal chi gestisce la città capoluogo rispetto alla vivibilità di questo territorio è evidente ogni giorno, lampante. Ma fatti del genere hanno anche altre conseguenze. Da una parte, quella più importante, il ferimento di una persona che ha avuto la sola colpa di attraversare via Ricciardi, dall’altro lato, l’aumento di spese che un comune già disastrato dovrà affrontare, tra un probabile risarcimento a quest’uomo e i vari incarichi e spese processuali che Palazzo Castropignano metterà sul conto dei casertani. Che se fosse soltanto un’operazione gestita dall’avvocato comunale, Lidia Gallo sarebbe anche una spesa sostenibile, ma abbiamo dimostrato su CasertaCe come anche situazioni del genere servono a foraggiare avvocati, esperti scelti direttamente dalla giunta del sindaco Marino. E così, una colpa grave di questa amministrazione, ovvero la mancata manutenzione della città, diventa l’occasione di gratificare il solito professionista di turno.