MARCIANISE – E’ stato un vero e proprio disastro quello che è accaduto nel pomeriggio, con un treno merci deragliato lungo il ponte dell’autostrada. Una tragedia sfiorata, ma forse al tempo stesso annunciata. Nelle prossime ore ci saranno i rilievi del caso, ma certo è che, come si può ben osservare dalle foto che pubblichiamo in calce, i binari lungo i quali il treno viaggiava non sembrano versare in condizioni brillantissime.