TUTTE LE FOTO. Paura nella notte a CASTEL VOLTURNO, crolla un’intera palazzina

CASTEL VOLTURNO – Prima un boato e poi la polvere che si alza per tutta la piazza. E’ il risultato del crollo di una palazzina, avvenuta ieri sera, intorno alle 21.15, in piazza San Castrese a Castel Volurno.

Tanto spavento per i residenti della zona che hanno allertato i soccorsi. Sul posto, infatti, è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Mondragone, alcuni mezzi meccanici per il movimento terra, accompagnati da due unità cinofile, una da Caserta, l’altra da Avellino, per ricercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Per fortuna, l’abitazione è risultata disabitata e l’intervento è terminato questa mattina all’alba.