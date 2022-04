TUTTE LE FOTO. Rogo nel capannone di un’azienda rifiuti. Fumo nero invade la zona

ARIENZO – Dalle ore 12:00 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati a spegnere un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone di un’azienda che effettua il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti elettronici e batterie, sita in località Fontana vecchia nel comune di Arienzo. Una grossa colonna di fumo nero, ha invaso tutta l’area circostante creando molti disagi alla popolazione residente. Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme sul posto stanno lavorando tre squadre: una proveniente dalla sede centrale del Comando, una proveniente dal distaccamento di Marcianise ed una proveniente dal comando di Benevento. Sul posto sono intervenuti in supporto anche 2 autobotti, una dal comando di Caserta e un’autobotte dal Comando di Benevento, inoltre sta intervenendo anche il nucleo N.B.C.R. (specializzato negli interventi nucleari batteriologici chimici e radiologici) del Comando di Caserta per i rilievi del caso. In corso le indagini per stabilire le cause del rogo.