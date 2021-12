TUTTE LE FOTO Schianto tra due auto su Viale Carlo III: entrambi i conducenti estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco

In calce all’articolo tutte le foto. I due sono ora ricoverati, pare, in condizioni non gravi. Una delle auto si è ribaltata mentre l’altra è finita fuori strada: sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118

MARCIANISE L’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi su Viale Carlo III ha coinvolto due automobili, una delle quali si è ribaltata. Si è trattato di un tamponamento tra vetture. Uno schianto violento tanto che entrambi i conducenti sono stati estratti dalle vetture dai vigili del fuoco di Marcianise. Fortunatamente sembra che non siano feriti in maniera grave, in ogni caso sono stati trasferiti in ospedale con ambulanze del 118. Uno dei due ricoverati sembra essere un collaboratore dell’area parcheggio del cinema Big Maxicinema.