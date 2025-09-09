TUTTI I 17 NOMI AL COMPLETO. Corruzione, riciclaggio e gare truccate. Gli arresti in carcere e ai domiciliari, i divieti di dimora e le misure interdittive
9 Settembre 2025 - 13:22
Siamo in grado di fornirvi tutti i nomi e le relative misure cautelari applicate questa mattina nel corso dell’operazione eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di 17 persone ritenute gravemente indiziate di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio:
Custodia cautelare in carcere
- Nicola Ferraro
- Aniello Ilario
- Giuseppe Rea
Arresti domiciliari
- Francesco Pietro Buonanno
- Virgilio Emanuele Pio Damiano
- Vittorio Fuccio
- Giuseppe Guida
- Vincenzo Agizza
- Paolo Onofrio
- Massimo Cirillo
Divieto di dimora
- Anna Lanzuolo – Divieto di dimora nella Regione Campania
- Pietro Paolo Ferraiuolo – Divieto di dimora in Casal di Principe
Misura interdittiva – Divieto temporaneo (12 mesi)
- Mauro Marchese – Divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese
- Eugenia Iemmino – Divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese
- Antonio Garofalo – Sospensione temporanea dall’esercizio dei pubblici uffici
- Roberto Fiocco – Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- Barbara Fiocco – Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione