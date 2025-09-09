TUTTI I 17 NOMI AL COMPLETO. Corruzione, riciclaggio e gare truccate. Gli arresti in carcere e ai domiciliari, i divieti di dimora e le misure interdittive 9 Settembre 2025 - 13:22

Siamo in grado di fornirvi tutti i nomi e le relative misure cautelari applicate questa mattina nel corso dell’operazione eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di 17 persone ritenute gravemente indiziate di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, riciclaggio e autoriciclaggio: Custodia cautelare in carcere Nicola Ferraro

Aniello Ilario

Giuseppe Rea Arresti domiciliari Francesco Pietro Buonanno

Virgilio Emanuele Pio Damiano

Vittorio Fuccio

Giuseppe Guida

Vincenzo Agizza

Paolo Onofrio

Massimo Cirillo Divieto di dimora Anna Lanzuolo – Divieto di dimora nella Regione Campania

– Divieto di dimora nella Regione Campania Pietro Paolo Ferraiuolo – Divieto di dimora in Casal di Principe Misura interdittiva – Divieto temporaneo (12 mesi) Mauro Marchese – Divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese

– Divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese Eugenia Iemmino – Divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese

– Divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese Antonio Garofalo – Sospensione temporanea dall’esercizio dei pubblici uffici

– Sospensione temporanea dall’esercizio dei pubblici uffici Roberto Fiocco – Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

– Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione Barbara Fiocco – Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione