TUTTI I DATI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA. Caos totale sui nuovi positivi. La Regione ne conta 11, ma in Provincia di CASERTA sono 18. NAZIONALI. La Lombardia inizia a vedere la luce

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania e l’Italia

CASERTA – E’ di 148, +7 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report è 2.171. Il totale regionale è pari a 269.477. Il rapporto del contagio è pari allo 0,55%; considerati gli 11 nuovi contagi registrati in dall’Unità di Crisi della Campania. Un numero che è in netto contrasto con i dati dell’Asl Caserta di oggi, riferiti a ieri, che nella sua tabella riporta 18 contagiati nella nostra provincia. I dati dell’azienda locale casertana sono fermi alle 11 di questa mattina, mentre la Regione dichiara nel suo bollettino di aver contato i numeri ricevuti fino alle 17. Esiste quindi un reale sfasamento di almeno 7 contagi tra ciò che scrive l’Asl e quello che hanno contato all’Unità di Crisi di Napoli. Delle due l’una, o l’Asl ha sbagliato il conteggio, correggendolo poi per il bollettino regionale, o a Napoli hanno un’enorme problematica con i dati in formato Excel.

Scende di 12 il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari, che ora sono 35. Non ci sono pazienti nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione.

Aumenta di 19 unità il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 113.

Dall’inizio dell’epidemia, sono 431 i decessi, dato uguale rispetto al report di ieri, mentre i guariti sono 4.066 (+4). Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 128.347, +1.678 nel giro di 24 ore. Questa cifra è importante perché ci dimostra quanto sia mappato il virus.

IL DATO NAZIONALE

I 190 nuovi positivi di oggi e i 53.266 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 0,36%, dato che si alza rispetto al numero di ieri, 0,27%, la cifra più bassa dall’inizio del contagio.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 239.410 persone, con 5.107.093 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 18.665 (-918) pazienti. I guariti sono 186.111, cioè 1.526 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 30. Questo dato porta il totale delle vittime a 34.644. La Provincia Autonoma di Trento ha infatti effettuato un massiccio ricalcolo, con 61 morti in meno rispetto a quanto precedentemente comunicato.

Passiamo alle colonne gialle, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 1.610 (-143). Sono 8 i posti letti liberati nelle Terapie Intensive in Italia. Dunque, si attestano a 107 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 16.938 positivi, 667 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 30.237 , per un totale di italiani testati pari a 3.111.364.

Degli 190 tamponi positivi rilevati oggi, 88 provengono dalla regione Lombardia. Il 46% dei nuovi positivi italiani provengono da questa regione. Per il secondo giorno consecutivo, la regione guidata dal governatore Fontana vede i nuovi contagi scendere sotto quota 100, non accadeva da febbraio. Stessa cosa dicasi per il rapporto del contagio sotto l’1%. Dopo lo 0,88% di ieri, sale a toccare quota 0,97%, lambendo l’unità intera ma rimanendo sotto questa cifra.