TUTTI I NOMI. Avvocati casertani e marche da bollo false: ora il processo si sposta nell’aula bunker

A causa dell’alto numero di imputati, ventisette, e di legali facenti parte del collegio difensivo

AVERSA – Sono state rigettate le richieste preliminari avanzate dagli avvocati dei 27 soggetti imputati per aver utilizzato marche da bollo false, tra cui molti soggetti che sono anch’essi avvocati o praticanti della professione legale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, si era creato un centro di produzione clandestino allestito nella zona di Villa Literno, dove si realizzava su supporti reperiti in Cina, le false marche da bollo poi utilizzate per essere apposte su atti giudiziari.

Dal prossimo mese di ottobre l’udienza si sposterà dal tribunale di Aversa Napoli Nord, dove attualmente incardinato il procedimento, all’aula bunker di Poggioreale, a causa della numerosa presenza di imputati e avvocati, impossibili da contenere nelle stanze della Corte Normanna.

Ed è lì, nelle aule del tribunale napoletano, che verranno ascoltati i testimoni.

Come detto, un trasferimento dovuto ad un altro numero di imputati, ma anche di avvocati facenti parte del collegio difensivo. E infatti sono tanti i casertani coinvolti, sia come legali difensori, sia come imputati.

Tra gli avvocati il collegio difensivo, ci sono anche i casertani Gerardo Marrocco, del foro di Santa Maria Capua Vetere. Altri legali facenti parte dei due fori di Terra di Lavoro, ovvero Aversa e Santa Maria Capua Vetere, sono: Afrodite della Gatta, Alberico De Angelis, Ida Napolitano, Massimo D’Errico, Biagio Boretti, Giuseppe Pellegrino, Vittorio Guadalupi, Enrico Iascone Maglieri, Sergio Tessitore.

TUTTI I NOMI DEGLI IMPUTATI:

Nicola Arena, Vincenzo Arino, Massimo Caiazzo, Giovanna Capria, Angela D’Andrea, Carmela De Lucia, Gabriella Della Gatta, Daniele Di Sarno, Francesco Finelli, Ernesto Frida, Giacomo Giordano, Angelo Guadagni, Stella Guarino, Giuseppe Maisto, Rosa Manzo, Pasquale Mariano, Salvatore Pagano, Luigia Pastena, Agostino Pellegrino, Giuseppe Petrenga, Giuseppe Pirozzi, Giuseppe Riccio, Paolo Rosauro, Rosario Rullo, Stefano Tedesco, Bruno Tommassetti, Luca Vaccaro.

Le posizioni di Alfredo Primizia e Angelina Vagliviello sono state stralciate. Quindi, per i due avrà luogo un procedimento differente.