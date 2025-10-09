TUTTI I NOMI. Famiglia casertana vende cocaina: in 5 rischiano l’arresto

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

SANTA MARIA A VICO – La procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’applicazione della misura cautelare in carcere per cinque residenti di Santa Maria a Vico, una famiglia di quattro uomini e una donna, ritenuti responsabili di un presunto giro di cessione di cocaina che avrebbe operato in diversi comuni della provincia.

Le accuse riguardano una serie di cessioni di sostanze stupefacenti verificatesi tra giugno e ottobre 2023 non solo nel comune di residenza degli indagati, ma anche nei territori di San Felice, Arienzo, Cervino e Maddaloni.

I cinque coinvolti sono Massimo Vigliotti, 53 anni, di via Panoramica; Nunzio Petrillo, 31 anni, e Maria Rosaria Vigliotti, 31 anni, entrambi di via Macello; Giovanni Vigliotti, 30 anni, di via Appia; e Nicola Verlezza, 53 anni, di vico Sgambato.

Gli indagati, assistiti dai loro difensori, sono attesi per l’udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari Pasqualina Gaudiano presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella mattinata del 16 ottobre. In quell’occasione, il magistrato deciderà in merito all’applicazione delle eventuali misure cautelari, valutando la richiesta del pubblico ministero