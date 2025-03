TUTTI I NOMI. Finti avvocati e marescialli per truffare gli anziani: giudizio immediato per quattro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – Truffe agli anziani giudizio immediato per quattro. E’ quanto stabilito dal giudice, Dr.ssa Angela Maria Nutini, su richiesta del pubblico ministero Gabriella Dotto del Tribunale di Genova, nei confronti di Salvatore Scarallo, 56enne napoletano attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna; Vincenzo Ferraro 28enne napoletano, Luigi Campanile, 20 anni di Aversa difeso dall’avvocato Luigi Marrandino, e Giuseppe Berretta 41enne napoletano, tutti detenuti presso il carcere di Poggioreale finiti a processo con l’accusa di essersi resi protagonisti, in concorso tra loro, di 7 episodi di truffa ai danni di altrettanti ignari anziani, in Liguria.

Le investigazioni, svolte grazie anche all’ausilio di attività intercettive e telematiche, nonché attraverso la visualizzazione e l’analisi delle immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza – hanno consentito ⁠di risalire ad una struttura organizzata e verticistica, ramificata in provincia di Genova. Le truffe partivano a telefono. In alcuni casi, si fingevano essere figli delle vittime o appartenenti alle Forze dell’Ordine, o affermavano che sussisteva il rischio di una denuncia penale, o anche che ricorreva il pericolo di arresto per un proprio congiunto. Con tali artifizi, essi ottenevano rilevanti somme di danaro, circa 11mila euro in soli contanti sottratti agli anziani oltre che monili e preziosi nell’arco temporale di un mese, tra il giungo e il luglio del 2024.