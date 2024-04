TUTTI I NOMI. Il mercato nero delle sigarette: oltre 50 persone sono indagate. E per il processo…

CASERTA – Sono 56 le persone indagate dalla procura di Napoli per associazione a delinquere finalizzata alla vendita di sigarette di contrabbando. In queste ore, i pm Alessandro Converso e Cristina Curatoli hanno notificato la chiusura delle indagini preliminari alle oltre 50 persone iscritte nel registro degli indagati.

Secondo gli inquirenti, il gruppo si sarebbe mosso con tre gruppi differenti: i casertani, i napoletani e i pugliesi.

I 56, a vario titolo, si sarebbero occupati dell’introduzione, vendita, trasporto, acquisto e detenzione di tabacchi lavorati esteri. Le sigarette di contrabbando, una volta entrate in Italia ed acquistate dai vari gruppi, venivano in parte cedute ad altri ‘grossisti’ del gruppo e successivamente destinate alla vendita al pubblico su bancarelle distribuite sul territorio.

TUTTI I NOMI:

Massimo Fiandra di Casoria; Domenico Giglio di Acerra; Snizhana Halushka; Ciro Lupoli di Grumo Nevano; Marco Maglione di Afragola; Maria Maiello di Teverola; Francesco Mello di Giugliano in Campania; Pasquale Battimiello di Napoli; Giovanni Cardillo di Napoli; Annunziata Cimminiello di Napoli; Francesco Criscuolo di Melito; Annunziata Acerbo di Melito di Napoli; Sabatino Andreozzi di Cardito; Anna Maria Angelino di Orta di Atella; Salvatore Arciprete di Afragola; Antonio Auletta di Cardito; Marianna Di Lorenzo di Napoli; Vincenzo Di Lorenzo di Napoli; Alessandro Di Napoli di Torre del Greco; Claudio Di Napoli di Volla; Salvatore Esposito di Afragola; Generoso Ferraro di Giugliano in Campania; Antonio Festa di Napoli; Alessandro Jody Fiandra di Casoria; Giuseppe Criscuolo di Melito di Napoli; Gennaro D’Ambra di Afragola; Gaetano D’Angelo di Foggia; Carmine D’Onofrio di Casoria; Gennaro D’Onofrio di Casoria; Ivan D’Onofrio di Napoli; Salvatore De Masi di Napoli; Mariarca Delle Donne di Napoli; Pasquale Di Canio di Foggia; Gioacchino di Foggia di Gricignano di Aversa; Anna Di Lorenzo di Villaricca; Vincenzo Mormile di Frattaminore; Giuseppe Mozzillo di Orta di Atella; Fabio Musella di Napoli; Giuseppe Pagano di Napoli; Vincenzo Tammaro di Napoli; Giulia Trocchia di Napoli; Vincenzo Tubelli di Melito di Napoli; Valeria Varlese di Napoli; Giuseppe Vivo di Napoli; Francesco Esposito di Afragola; Domenico Caiazzo di Casoria; Filomena De Rosa di Casoria; Vincenzo Caiazzo di Casandrino; Pasquale Caianiello di Napoli; Gennaro Cammarota di Napoli; Pasqualino Puzio di Afragola; Luca Riflettivo di Gricignano di Aversa; Jessica Roberto di Giugliano in Campania; Massimo Romano di Napoli; Bernardo Russo di Melito di Napoli; Giuseppe Russo di Melito di Napoli; Biagio Salierno di Cardito.