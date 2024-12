TUTTI I NOMI. INCHIESTA IN MUNICIPIO su centro commerciale e incarichi. Indagati l’ex sindaco, la moglie e altri 7

PIEDIMONTE MATESE – I pm della procura di Santa Maria Capua Vetere hanno iscritti nel registro degli indagati Luigi Di Lorenzo, in precedenza sindaco di Piedimonte Matese, l’ex assessore Ivan Filetti, Angelo Meoli, Vincenzo Menditto, Mario Montanari, Nicola Vetere, Massimo Rizzollo, Saverio Garofalo e Oriana Vinciguerra, moglie dellex primo cittadino

Secondo la Procura della Repubblica, Di Lorenzo avrebbe abusato della sua funzione istituzionale rivelando informazioni riservate relative ad atti di indagine preliminare, con particolare riferimento a presunti abusi edilizi che coinvolgerebbero un centro commerciale.

La rivelazione delle informazioni avrebbe avuto implicazioni anche sulla Vinciguerra, moglie dell’ex sindaco, coinvolta nell’inchiesta.

Inoltre, l’ex vicesindaco Ivan Filetti, insieme a Di Lorenzo, Meoli e Menditto, sono indagati per l’affidamento di un incarico a Menditto come direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per la realizzazione di collettori fognari. Secondo l’accusa, tale incarico sarebbe stato incompatibile con la posizione lavorativa di Menditto, dipendente Asl distaccato presso l’ente matesino.

Nel contesto dell’inchiesta, sono emerse anche accuse di falsità materiale. Montanari, Meoli, Vetere, Rizzollo e Menditto sono indagati per aver falsificato documenti relativi alla liquidazione di incentivi connessi alle attività di “programmazione della spesa, verifica del progetto e controllo delle procedure di bando”, nonostante non fosse stato emesso il certificato di collaudo e di regolare esecuzione, come sostenuto dalla Procura.