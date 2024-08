TUTTI I NOMI. Saranno processati gli uomini della banda delle rapine dei Rolex nel casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

LUSCIANO – Sono accusati di aver effettuato una serie di rapine in provincia di Caserta, ma non solo.

La banda avrebbe messo su una piazza di spaccio in quel di Giugliano. Per cinque di loro ci sarà la celebrazione del rito abbreviato al tribunale di Aversa Napoli Nord, senza dibattimento ma con la possibilità di importanti sconti in caso di pena.

L’unico in “ordinario” sarà il 47enne giuglianese Angelo Capuano. I cinque dell’abbreviato, invece, sono Enzo Iadonisi, nipote di Francesco indicato come capo dell’omonimo gruppo del rione Lauro, Giuseppe Ciotola, Carlo Siviglia, Aurelio Castellano e Raffaele Costanzo, il più giovane, 25enne di Castel Volturno.

L’inchiesta è nata da una rapina avvenuta a Lusciano nel giugno 2022, con vittime due ragazzi di Aversa ai quali, pistola alla mano, furono portati via un orologio Rolex e oggetti in oro.

Tra i destinatari figurano Iadonisi e Ciotola. I finirono in manette dopo un’attività di osservazione del territorio con i carabinieri che scoprirono l’esistenza di una piazza di spaccio ‘mobile’ presso un albergo del litorale.

Dopo aver assistito ad uno ‘scambio’ i carabinieri decisero di intervenire bloccandoli e perquisendo la loro stanza di albergo.

Qui furono rinvenute una pistola calibro 38 Smith e Wesson (risultata rubata a Sant’Antonio Abate), cartucce e

sette dosi di cocaina.

Nel collegio difensivo, tra gli altri, l’avvocato Paolo Gallina e il collega Nando Letizia.