TUTTI I NOMI. Svuotano il conto della società e “investono” in Rolex: in 17 rischiano il processo

Avrebbero sottratto alla ditta ben 267mila euro.

LUSCIANO/CARINARO/CASTEL VOLTURNO. Presentando false documentazioni alla filiale della banca BNL di Bari, avrebbero sottratto ad una ditta pugliese ben 267mila euro. Ora in 17 rischiano il processo.

Con ben 34 operazioni tra bonifici e prelievi i presunti truffatori avrebbero svuotato il conto corrente della società. Per gli inquirenti della Procura di Napoli a compiere questa truffa sarebbero stati Vincenzo Leopoldo di Napoli, Alessandro Cavalera di Sanatrica in provincia di Lecce, Emanuele De Simone di Volla. Ulteriori bonifici sarebbero stati intascati anche da Carmine Costanzo di Castel Volturno. Ora il pm ha chiesto per loro il rinvio a giudizio e l’udienza è già fissata per maggio.

A questi primi quattro indagati si aggiungono anche Dario Tarantino di Galatina, Giuseppe Sardanelli di Palermo, Antonio Fanghella di Lecce, Ilenia Guido di Galatina, Donata Fiorentino di Lecce, Marco Valerini di Scorrano, Bruno del Pra, dipendente della BNL, Janis de Mars Dos Santos Silva, Raffaele Meira, Fabiola Costanzo di Castel Volturno, Emiliano Doarme.

Gli imputati avrebbero poi riciclato il denaro nell’acquisto di orologi di lusso. Leopoldo, infatti, avrebbe acquistato quattro Rolex in una gioielleria di Caserta, scelti da Attilio Varone, quarantaduenne di Carinaro e Domenico Ruocco, 45enne di Lusciano. Gli imputati sono accusati di riciclaggio e truffa.