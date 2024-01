TUTTI I NOMI. Traffico di droga, processo in Appello per 19 imputati

Prima udienza fissata a marzo.

SAN FELICE A CANCELLO. È stata fissata per il prossimo 6 marzo la prima udienza del processo in Appello per 19 persone accusate di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta del cosiddetto gruppo dei Cervinari, legati al ras Filippo Piscitelli.

Ecco i nomi di coloro che, già condannati in primo grado, si apprestano ora a presentarsi davanti al giudice d’appello: Angelo Biagio Carfora, Lazzaro Cimmino, Giuseppe D’Anna, Patrizia Di Palma, Alfonso Greco, Francesco Iannone, Gennaro Iannone, Veronica Morgillo, Antonio Piscitelli dell’88 e Antonio Piscitelli del ’94, Filippo Piscitelli, Costanza Piscitelli, Giuseppe Piscitelli, Michela Piscitelli, Salvatore Piscitelli, Daniele Rivetti, Elena Rivetti e Giuseppe Zampano. Tutti rispondono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di droga ai fini dello spaccio. Il processo è nato dalla retata dell’aprile del 2022 nel corso della quale finirono il manette 37 persone.

