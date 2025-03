TUTTI I VIDEO E LE FOTO. Follia nei palazzi sgomberati: casa incendiata, bombola di gas pronta ad esplodere

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Ieri a Castel Volturno è iniziata una vasta operazione di controllo al Royal Residence, una zona nota per irregolarità e fenomeni illeciti. Le forze dell’ordine, tra cui polizia, carabinieri e esercito, hanno verificato possibili allacci abusivi alla rete elettrica e altre attività illegali.

Durante l’operazione, alcuni residenti hanno reagito in modo violento, dando vita a incendi nel vicino Parco Saraceno, una zona spesso usata per lo spaccio di droga. In particolare, è stato appiccato un incendio nella Palazzina 21, dove sono state trovate bottiglie molotov.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della protezione civile ha evitato danni gravi, rimuovendo anche una bombola di gas per prevenire un’esplosione.

qui sotto le foto e a seguire i video