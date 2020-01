Uccisa dopo un furto in casa e gettata nel fiume. Uomo indagato per omicidio

SESSA AURUNCA – Verginica Vinatoru, la donna ritrovata l’anno scorso cadavere nel Garigliano, era schedata, faceva la ladra ed era un volto noto alle forze dell’ordine. E’ stata identificata, infatti, dalle impronte digitali. Aveva 52 anni ed annoverava precedenti penali per furti e scasso. Era il 10 ottobre scorso, quando il fiume restituì il suo corpo. Al momento, per quello che sembra essere a tutti gli effetti un delitto, è indagato un uomo per omicidio e soppressione di cadavere.

Probabilmente la donna è stata sorpresa in casa durante un colpo ed è stata uccisa a bastonate dal proprietario. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sull’indagato, residente tra il casertano e la provincia di Latina.