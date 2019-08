Uccise 4 persone dopo una lite per il posto auto. E’ definitiva la condanna per l’agente della polizia penitenziaria

TRENTOLA DUCENTA (red.cro.) – I giudici della corte di Cassazione hanno confermato la decisione, presa in appello, che ha visto l’ex agente della Polizia Penitenziaria, Luciano Pezzella, condannato all’ergastolo a vita per la strage avvenuta il 12 luglio del 2015.

Pezzella uccise 4 persone, Michele Verde, Vincenza Caiazza, Pietro Verde ed il giovane Francesco Pinestro con la pistola di ordinanza Beretta calibro 9.

Il tutto per colpa di un litigio dovuto per un posto auto in un condominio di in via Carducci. I familiari delle vittime si sono costituiti parte civile nel processo.