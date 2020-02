UCCISO PERCHÉ OFFESE IL BOSS. Chiesto l’ergastolo per Michele Zagaria per l’omicidio di Zeppetella

CASAL DI PRINCIPE (t.p.) – Tre richieste di condanna per l’ omicidio di Nicola Villano, detto Zeppetella, e il tentato omicidio Raffaele Della Volpe. Il pubblico ministero della Dda di Napoli Antonello Ardituro ha chiesto l’ergastolo per Michele Zagaria 14 anni (difeso dall’avvocato Paolo Di Furia) per Antonio Iovine e 8 anni solo per il tentato omicidio a Salvatore Orabona. Sono stati già condannati in abbreviato per questi fatti: Cristofaro Dell’Aversano, Vincenzo Conte, Nas ‘e can e Claudio Giuseppe Virgilio alla pena dell’ergastolo. Condannati anche per il tentato omicidio di Raffaele Della Volpe. L’agguato avvenne in un autolavaggio a San Marcelino.

L’omicidio di Raffaele Della Volpe non fu consumato perché questi viaggiava a bordo di un’auto insieme con la moglie e la figlia di pochi mesi. Fu allora che il gruppo decise di uccidere Villano. I mandanti furono Iovine e Zagaria, gli esecutori materiali Dell’Aversano e Conte, mentre Claudio Giuseppe Virgilio agevolò gli spostamenti del commando di morte.