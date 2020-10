ULTIM’ORA. Conferenza delle Regioni, c’è l’accordo col Governo. De Luca si rimangia il lockdown in Campania

REGIONALE – “Nel corso della riunione della Conferenza delle Regioni, alla presenza dei ministri Speranza e Boccia e del Commissario Arcuri, è emersa l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di una decisione nazionale, che comporterebbe anche incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Unità di crisi della Regione Campania. “In questa situazione – prosegue la nota – l’unica decisione realistica e immediata è quella di affrontare i due o tre fronti di maggiore diffusione del contagio”.