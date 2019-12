ULTIM’ORA DRAMMA A MONDRAGONE. Esplode una bombola di gas, 1 morto e 2 feriti gravissimi

MONDRAGONE (adp) – E’ drammatico il bilancio della bombola di gas esplosa questa sera in via Tessaglia, in località San Nicola a Mondragone in un appartamento dove vi erano 3 persone dello stesso nucleo familiare. Al momento le notizie che ci giungono parlano di un morto e due feriti gravissimi con ustioni su tutto il corpo. Solo una giovane donna è salva per miracolo, perché al momento dello scoppio si trovava fuori dall’appartamento.

L’uomo deceduto è stato ritrovato accanto alla stufa, carbonizzato. Encomiabile come sempre il lavoro dei vigili del fuoco giunti sul posto impegnati nel mettere in salvo i feriti, che sono stati poi consegnati agli operatori del 118 accorsi sul posto con 2 ambulanze (una medicalizzata, l’altra no), sia, ovviamente, nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Proprio questa mattina, la Procura della Repubblica ha inviato un comunicato stampa (CLICCA QUI PER LEGGERE) annunciando il sequestro da parte della Guardia di Finanza compagnia di Capua e da parte dei vigili del fuoco di 119 bombole della Zippo Gas di Camigliano, a seguito del grave incendio di Vitulazio, dove, solo per miracolo non ci furono vittime, e di un altro incendio, capitato qualche giorno prima, ugualmente a Vitulazio. Ovviamente, non si sa se questa bombola di Mondragone arrivasse dallo stesso fornitore, ma la coincidenza degli eventi, ci fa porre qualche domanda.