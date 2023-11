ULTIM’ORA. Incidente a catena in autostrada, code chilometriche di auto

CASERTA – La società Autostrade informa i viaggiatori di un incidente avvenuto lungo la A1, sulla tratta verso sud, direzione Caianello, tra San Vittore e lo svincolo casertano, all’altezza del comune di Vairano Patenora.

Si tratta di una collisione tra diversi veicoli che, alle 12.43, riporta circa 4 chilometri di coda e quindi una ventina di minuti necessari a superare la zona critica.

Anas, polizia stradale e i vigili del fuoco si sono recati sul posto

L’incidente, il cui numero di veicoli coinvolti è attualmente sconosciuto, ha generato un blocco temporaneo della circolazione, causando disagi per i viaggiatori in transito. Le prime segnalazioni parlano di una coda che si estende per circa 3 chilometri, con tempi di attesa stimati in diverse decine di minuti.

Le squadre di soccorso e i vigili del fuoco sono giunti prontamente sul luogo per gestire la situazione e procedere alla rimozione dei veicoli coinvolti. Al momento non sono state fornite informazioni dettagliate sulla natura dell’incidente o sulle eventuali persone coinvolte. Tuttavia, è stato confermato che le operazioni di soccorso sono in corso e che si sta lavorando per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.