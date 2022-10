CASERTA – Si segnala in questi minuti un incidente sulla statale Appia, a pochi metri dal sottopasso di Centurano.

Un’auto e un furgone si sono scontrati e le motivazioni della collisione sono ancora tutte da chiarire.

Il problema principale, visto che i passeggeri non sono rimasti feriti, è che la vettura è bloccata, immobile e messa di traverso sulla carreggiata.

Non una buona notizia per il traffico veicolare, soprattutto nelle ore in cui ci si prepara all’uscite dagli uffici e dalle scuole.