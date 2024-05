ULTIM’ORA. LE FOTO CASERTA. Malore in casa, salvataggio dei vigili del fuoco

CASERTA – Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Caserta con l’autoscala per salvare una donna colpita da malore mentre si trovava in casa, al quarto piano della sua abitazione situata in via Acquaviva, subito dopo l’incrocio con via Vivaldi.

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati i familiari o dei vicini a contattare il 118 perché nessuno riusciva a mettersi in contatto con la donna.

La porta era chiusa e quindi è stato inevitabile l’intervento dei vigili del fuoco che sono entrati nella abitazione situata al quarto piano.

Dopo aver aperto la porta sono entrati di sanitari del 118 che hanno preso in cura la signora che pare sia cosciente e non in pericolo di vita.

In considerazione della presenza di mezzi di soccorso, l’ambulanza del 118 e l’autoscala dei vigili del fuoco, il transito su questo tratto di strada è bloccato.

