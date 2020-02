ULTIM’ORA MARCIANISE. Caduta tegole all’Isiss “G.B. Novelli”. Strada bloccata

MARCIANISE (M.C.V.) – Nessun ferito, per fortuna, ma la caduta di tegole verificatasi quest’oggi in via Novelli poteva avere conseguenze ben più serie.

Ad accorgersi della caduta dei calcinacci, avvenuta intorno a mezzogiorno, è stata una professoressa dell’istituto, allarmata dalla vista di un “oggetto” volante attraverso la finestra, mentre stava tenendo la sua lezione.

Sul posto sono stati prontamente allertati i Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia Municipale di Marcianise, che ora sono sul posto per coordinare le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Via Novelli è momentaneamente chiusa al traffico.