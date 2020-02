ULTIM’ORA MONDRAGONE. Tenta di togliersi la vita, operaio salvato in extremis dai carabinieri

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Poco fa in viale Europa, un uomo del posto e’ stato salvato in extremis dai carabinieri di Mondragone mentre cercava di togliersi la vita. Prima di organizzare il suicidio, il 56 ha inviato un messaggio di addio ad un parente che ha subito allertato le forze dell’ordine che in pochi minuti si sono precipitati sul posto. I motivi del gesto pare siano da ricondurre a problemi di lavoro. L’ operaio è stato poi trasportato dal 118 presso l’ospedale di Sessa Aurunca per accertamenti.