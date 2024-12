ULTIM’ORA. Ragazzo travolto da un’auto in centro: È GRAVE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa, a Maddaloni.

Lungo via Caudina, un ragazzo, C.A., è stato preso in pieno da un’auto che transitava in strada. L’impatto è stato molto forte e il ragazzo è stato ferito in maniera critica.

Il giovane ora si trova ricoverato al pronto soccorso di Caserta, trasportato al Sant’Anna e San Sebastiano in codice rosso.