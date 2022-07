ULTIM’ORA. S. MARIA C.V. Morto il capostazione colto da arresto cardiaco, inutili i soccorsi. Polemiche sull’assenza del defibrillatore

Il 50enne, purtroppo, non ce l’ha fatta. Probabilmente se nello scalo ferroviario ci fosse stato lo strumento salvavita, l’uomo avrebbe avuto qualche chances di sopravvivere.

SANTA MARIA CAPUA VETERE Non ce l’ha fatta il capostazione dello scalo ferroviario di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo di circa 50 anni, è putroppo deceduto in stazione, in seguito ad un arresto cardiaco. Purtroppo, come abbiamo già segnalato nel nostro articolo precedente, nella stazione sammaritana non c’è un defibrillatore e, quindi, non è stato possibile nessun soccorso immediato per l’uomo. All’arrivo dell’ambulanza, infatti, il capostazione era già deceduto. Chissà se questo tragico episodio farà sì che venga posto anche nello scalo di Santa Maria Capua Vetere un defibrillatore, strumento salvavita.