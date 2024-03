ULTIM’ORA. TERREMOTO. Le forti scosse arrivano fino al casertano. Diversi i comuni dove ha tremato la terra

AGG. – Non Pozzuoli, questa volta. Il terremoto di magnitudo 3 ha visto il suo epicentro nei territori tra Volla e Capodichino, con un movimento chiarissimo a Casavatore, San Giorgio a Cremano, Ponticelli, Portici, Secondigliano e diversi quartieri di Napoli. Anche l’area del casertano tra l’atellano e l’aversano, come scritto in precedenza, ha risentito dell’evento tellurico. Oltre ai citati Sant’Arpino, Orta di Atella, Parete e Succivo, la scossa è stata avvertita anche a Cesa e San Felice a Cancello.

CASERTA – L’epicentro è Napoli, presumibilmente i Campi Flegrei, l’area vulcanica situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della città di Partenope.

In questi minuti una scossa ha fatto sussultare la città intorno alle ore 19, con il riverbero del terremoto che si è sentito distintamente anche nelle aree del casertano più vicine alla provincia di Napoli, ovvero Sant’Arpino, Orta di Atella, ma anche Parete e Succivo.