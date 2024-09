Un atto inquietante per Benedetto Zoccola: circola un suo manifesto funebre

L’ex vicesindaco di Mondragone vive sotto scorta

MONDRAGONE – Un finto manifesto funebre per l’ex vicesindaco di Mondragone Benedetto Zoccola (che attualmente vive sotto protezione di una scorta) è stato realizzato da ignoti e fatto circolare sui social. Un gesto inquietante e preoccupante, a cui sono seguiti numerosi messaggi di solidarietà per Zoccola.

Così l’europarlamentare del Pd Pina Picierno: “Un atto inquietante contro un uomo che da anni combatte contro la criminalità organizzata e che vive sotto protezione. A lui la mia solidarietà e il mio abbraccio. Spero che la politica tutta condanni l’accaduto e rifletta sul grado di infiltrazione della criminalità organizzata nel nostro territorio”.

Queste, invece, le parole del deputato del Pd Stefano Graziano: “Solidarietà e vicinanza a Benedetto Zoccola, ex vicesindaco di Mondragone, per il macabro messaggio intimidatorio fatto circolare sui social. Queste intimidazioni non vanno sottovalutate perché da anni Zoccola vive sotto scorta per le minacce ricevute dalla criminalità organizzata. Questo è una provocazione grave e ci ricorda che di fronte alle organizzazioni criminali lo Stato non può abbassare la guardia. E’ una minaccia che va contrastata con unanimità e fermezza da tutto il mondo politico, perché nel mirino di questi criminali non c’è solo Zoccola, ma anche le nostre istituzioni e comunità”.