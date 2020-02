Un attore di S.MARIA C.V. tra i protagonisti della serie tv L’AMICA GENIALE

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Francesco Russo nasce a Caserta nel 1993 ma è un sammaritano doc. Dal 1999 comincia l’attività teatrale con le prime esperienze amatoriali. Nel 2009 recita nello spettacolo “Una giornata lunga quarant’anni” con Gianfranco D’Angelo e Nina Moric, regia di Gian Carlo Nicotra. Dal 2012 al 2015 è allievo dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, dove ha tra gli insegnanti Lorenzo Salveti, Michele Monetta e Anna Marchesini e si cimenta con autori classici teatrali come Sofocle, Moliere, Corneille, Shakespeare, Cechov e Pirandello. Nel 2014 partecipa alla trasmissione televisiva “Colpo di scena”, condotta da Pino Strabioli e andata in onda su Rai 3 per otto puntate in prima serata. Nel 2014 ha vinto il Premio SIAE (nella giuria Glauco Mauri, Simona Marchini e Alessandro D’Alatri), nel 2015 arriva secondo al Premio “Claudio Abbado” (sezione regia) e vince il suo secondo Premio SIAE (in giuria: Margherita Buy, Galatea Ranzi, Pino Quartullo, Francesco Scianna e Silvia D’Amico). Sempre nel 2015 vince anche il Premio “Oscar dei Giovani”, consegnatogli in Campidoglio dall’Ente Europeo del Turismo e dello Spettacolo.Nel 2018 con è presente nella tourné invernale dello spettacolo “Le Rane” trasmesso anche su RAI 1 e nel film “Il regno”, opera prima di Francesco Fanuele, produzione Fandango. Record di presenze al 53 Festival del teatro greco : 140.000 presenze. Nel 2019 è protagonista nel film “Tuttapposto” distribuito dalla Medusa in 300 sale : tra gli attori Roberto Lipari Luca Zingaretti, Silvana Fallisi, Maurizio Marchetti, Ninni Bruschetta,Sergio Friscia, Paolo Sassanelli, Monica Guerritore.

Il ragazzo di Santa Maria Capua Vetere è tra i nuovi volti nella seconda stagione de “L’amica geniale 2”, la fiction venduta in 162 Paesi, raggiungendo una diffusione mondiale. E il nostro Francesco Russo interpreta il ruolo di Bruno Soccavo. Amico e compagno di università di Nino Sarratore ed è figlio di una grossa famiglia di imprenditori di San Giovanni a Teduccio. Durante l’estate a Ischia, con i suoi modi gentili e garbati rischia di destabilizzare Pinuccia che, a causa sua, decide di tornare a Napoli per stare accanto al marito, il fratello di Lila Rino Cerullo. In realtà le sue attenzioni sono rivolte a Elena alla quale il ragazzo si dichiara, scoprendo suo malgrado di non essere ricambiato. Diversi anni dopo, prese in mano le redini dell’azienda di famiglia, Bruno accetta di aiutare Lila, assumendola come operaia nella sua fabbrica di salumi.