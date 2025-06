UN MORTO E FERITI. Grave incidente tra un furgone e tre auto: la vittima è un 30enne

AGGIORNAMENTO – IL FURGONE TRASPORTAVA SEI OPERAI, UN MORTO E 5 FERITI – CLICCA E LEGGI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TEANO – Un drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale Casilina, nel tratto che attraversa il comune di Teano, nei pressi del noto caseificio “Sorì”. Un giovane di circa 30 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere, ha perso la vita dopo che il mezzo su cui viaggiava si è ribaltato.

Il furgone condotto dalla vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, è finito fuori controllo per cause ancora da accertare, coinvolgendo altre tre auto. Secondo le prime informazioni, vi sarebbero anche alcuni feriti in condizioni gravi.

Sono ancora in corso le operazioni per liberare il corpo del 30enne dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dal furgone ormai distrutto e mettere in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.