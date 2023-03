Un vigile urbano e un cittadino assolti dall’accusa di falsa attestazione di residenza

Assolti perchè il fatto non sussiste

CASAGIOVE – Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso che il fatto contestato loro non sussiste e quindi ha assolto M.F., un 39enne di Casagiove e B.L. agente donna della polizia municipale di Casagiove.

Il reato riguardava una presunta falsa attestazione di residenza.

L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe finto di vivere in un’altra abitazione sempre della città di Casagiove e l’agente della locale Polizia Municipale, che aveva avuto il compito di attestare il cambio residenza, si sarebbe dovuta accorgere che il 39enne non abitava lì e non attestarne la residenza.

Queste erano le motivazioni con cui la procura di Santa Maria Capua Vetere aveva chiesto e ottenuto in giudizio il 39enne la vigilessa, difesa dagli avvocati Bruno e Francesco Moscatiello e Alessandro Ruotolo.

Ma,

come detto, la Terza Sezione Penale del tribunale sammaritano ha disposto l’assoluzione per i due, dispositivo firmato dal giudice Luca Vitale.