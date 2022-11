Una benedizione al cimitero per il boss Raffaele Ligato

PIGNATARO MAGGIORE – A diversi giorni di distanza dalla sua morte, sono stati affissi i funerali relativi alla tumulazione di Raffaele Ligato, 74 anni, manifesti di cui vi mostriamo in alto l’effige. Come si può vedere, c’è una procedura per la cerimonia: la salma, proveniente dall’Ospedale Santi Paoli di Milano, arriverà domani, mercoledì 9 novembre, alle 17.30 circa direttamente al cimitero di Pignataro dove sarà impartita una benedizione prima della sepoltura. Parteciperanno i parenti più stretti. Ligato lascia la moglie e i figli Pietro, Mary, Felicetta e Raffaele. Bisognerà capire se questi ultimi due potranno partecipare al rito, dato che in questo momento sono detenuti.