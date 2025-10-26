Una comunità in preghiera per Attilio: l’appello per salvargli la vita
26 Ottobre 2025 - 19:30
Necessita di trasfusioni di sangue del gruppo A positivo
ARIENZO – Un appello accorato arriva in queste ore da Arienzo: Attilio Crisci, giovane concittadino e figlio del professor Carmine Crisci, nonché fratello di Lucia Crisci, ha urgente bisogno di sangue gruppo A positivo per motivi di salute.
La comunità è invitata a mobilitarsi con un gesto di grande solidarietà: chiunque appartenga al gruppo sanguigno A positivo può recarsi presso l’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per effettuare la donazione.
Ogni donazione può fare la differenza e contribuire concretamente a salvare la vita di Attilio.