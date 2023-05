Una delegazione di MONDRAGONE ha incontrato Papa Francesco e gli ha fatto un dono speciale

È la storia di un desiderio esaudito, quello del compianto don Franco Alfieri

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Una bellissima storia questa in memoria di Don Franco Alfieri, il sacerdote poeta. Nato a Nocelleto di Carinola il 6 ottobre 1946 e deceduto il 4 novembre 2020 nel presidio Ospedaliero Nord “S. Maria Goretti”, rettore per 7 anni della Basilica Minore di Maria Santissima Incaldana patrona di Mondragone.

Tre giorni prima del suo ricovero in ospedale, aveva portato a conclusione l’ultimo volume della trilogia poetica “Francesco”, composta tra il 2016 e il 2020 non vedendone mai la pubblicazione. Grazie all’impegno assunto dal comitato ‘memoriale Don Franco” composto da Luca Caiazzo, Ŕosario De Martino, Francesco Miraglia, il diacono Aldo Montano, Espedito Pio, Paolo Russo, Antonio (Sasà) Spina e Rosario Spina e all’ausilio di don Nando Iannotta, il desiderio dell’ex vicario generale è stato esaudito, ed il libro è stato consegnato da una delegazione del comitato a Papa Francesco in Piazza San Pietro a Roma, mercoledì 24 maggio 2023.

Oltre al libro, Don Nando ha donato al Pontefice l’immagine della protettrice di Mondragone ed una foto di Don Franco. Ad immortalare l’emozionante incontro durato circa tre minuti, uno scatto che sta facendo il giro del web e che ha commosso quanti hanno avuto a che fare con un sacerdote amato da tantissimi fedeli, un vero ricercatore, un uomo empatico in grado di rapportarsi con estrema facilità sia con le nuove generazioni che con le vecchie, alla continua ricerca di “strategie” per portare il territorio mondragonese ad una sana evoluzione.