Una giornata per i “Ragazzi in blu”: grande evento sabato 5 ottobre

Si svolgerà presso la piazzetta “I Passi dello Sport” in via Cornato 10 (praticamente di fronte al bar Il ritorno)

MADDALONI – Si terrà sabato 5 ottobre, a Maddaloni, una manifestazione tutta dedicata ai “Ragazzi in Blu”.

L’evento si svolgerà presso la piazzetta “I Passi dello Sport” in via Cornato 10 (praticamente di fronte al bar Il ritorno), con la partecipazione di vari istruttori.

Si svolgeranno tre ride di Spinning: gli orari sono indicati nella locandina allegata a questo articolo, così come i riferimenti telefonici per le iscrizioni.

Il tutto è pensato per regalare ai “Ragazzi in Blu” una giornata presso il Durazzano Country Village.

quota di partecipazione comprende una maglietta tecnica in omaggio.