UNA VITA DA INCUBO. Picchiata davanti ai figli anche mentre era incinta: 43enne condannato

Il marito-orco dovrà scontare tre anni di reclusione.

MADDALONI E’ stato condannato a tre anni di carcere per maltrattamenti in famiglia e perché tali violenze, nei confronti della moglie, avvenivano davanti ai figli minorenni. E’ questa la pena comminata dal giudice Antonio Riccio di S. Maria Capua Vetere, nei confronti di un 43enne di Maddaloni. Per lui anche l’interdizione dai pubblici uffici ed una provvisionale di 10mila euro per la moglie. La donna ha raccontato una vera e propria esistenza da incubo, con botte quotidiane, iniziate già la prima notte di nozze, dopo una lite sulla cerimonia appena conclusasi. Addirittura fu picchiata dal marito quando era incinta di 8 mesi. Tali episodi sono stati confermati anche dai vicini di casa che sentivano le urla della povera donna.