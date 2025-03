Uomo armato si aggira in pieno centro, panico ad AVERSA

La presenza dell’uomo sarebbe stata notata anche dal primo cittadino

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Grande spavento questa mattina per tanti passanti che hanno notato, tra la zona Limitone e via Roma, nel pieno centro di Aversa, la presenza di un uomo armato aggirarsi per le strade cittadine.

A notare l’uomo anche il primo cittadino, Franco Matacena che si trovava in zona. Immediato l’allarme lanciato alla polizia municipale che è intervenuta con una pattuglia ma giunti in zona il soggetto si era dileguato facendo perdere le proprie tracce.