MARCIANISE – Denunciato, per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, B.G., che si è sottratto ad un controllo. Era privo di Dip.

L’uomo è letteralmente scappato via dalla verifica: gli uomini della Polizia Municipale di Marcianise lo hanno rincorso e “acciuffato”, dopodiché lo hanno condotto in comando, trattenuto per accertamenti e denunciato a piede libero.