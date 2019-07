SANTA MARIA CAPUA VETERE (red. cro.) – Un uomo è stato colto da un malore nella sua abitazione sita in via G. Marotta a Santa Maria Capua Vetere, nei pressi dell’MD. Il lancio della notizia è stato fatto dal gruppo “Ciò che vedo in città – SMCV”.

Sul posto per soccorrere l’uomo sono giunti i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. Allertati anche i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.