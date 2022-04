Usura ed estorsione con metodo mafioso: 4 condanne

RECALE – La Seconda Sezione della Suprema Corte ha confermato il verdetto pronunciato dalla Corte di Appello di Napoli per i reati di estorsione e usura, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso, nei confronti di Francesco Mastroianni, 63enne di Recale condannato a 12 anni di reclusione; Andrea Mastroianni, 43enne di Castel di Sasso condannato a 11 anni; Michele Mastroianni, 50 anni di Recale condannato a 2 mesi e sei mesi; Luigi Lazzerotti, 47enne di Recale condannato a 2 anni di reclusione.

Per Luigi Noia, 59enne di Recale condannato in Appello a 15 anni e 15 giorni di reclusione, è stato accolto accolto il ricorso dei difensori disponendo il rinvio degli atti in Corte d’Appello per il ricalcolo della pena.