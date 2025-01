Va a caccia ma ha il porto d’armi scaduto: denunciato

I militari hanno quindi proceduto al sequestro dell’arma e del munizionamento

GIOIA SANNITICA – I Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Alife, alla località agricola denominata “Tuoro/Petrito”, in comune di Gioia Sannitica, all’interno di un comprensorio boscato demaniale, hanno sottoposto a controllo una persona in palese atteggiamento di caccia con l’ausilio di un fucile.

La verifica ha evidenziato che il soggetto, benché avesse in disponibilità un fucile da caccia calibro 12 e 40 cartucce cariche dello stesso calibro, non è risultato in possesso di un valido porto d’armi uso caccia. Quello in suo possesso era scaduto da diversi anni.

I predetti militari hanno quindi proceduto al sequestro probatorio dell’arma e del munizionamento in suo possesso ed hanno deferito il soggetto, in stato di libertà, per i reati di porto di un’arma fuori dalla propria abitazione, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, nonché per esercizio venatorio con porto d’armi scaduto.